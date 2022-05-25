美国得克萨斯州小学枪击事件致21名师生死亡

哈通社/休斯顿/5月25日 —— 据新华社消息，美国得克萨斯州南部尤瓦尔迪市一所小学24日发生枪击事件，造成至少19名儿童和2名教师死亡。枪手被击毙。

报道说，18岁的当地高中生萨尔瓦多·拉莫斯当天持枪闯入尤瓦尔迪市罗布小学校园，逐教室开枪行凶，直至被执法人员击毙。当天早些时候，他先向自己的祖母开枪，然后开车前往罗布小学，在校外将车撞毁。当地警方称，初步调查显示，枪手是单独行动。警方没有透露其行凶动机。

当地媒体报道说，这是近十年来美国小学发生的最严重枪击事件。得克萨斯州州长阿博特在新闻发布会上说，枪手“以可怕、令人费解的方式开枪杀人”。

美国总统拜登当天发布公告，下令即日起至28日日落时分，在白宫及所有公共建筑等场所降半旗。他在全国讲话中呼吁实施新的控枪措施，但没有提及任何具体措施或进行立法。

联合国秘书长古特雷斯当天发表声明，对枪击事件深感震惊和悲伤。声明说，尤为让人心痛的是，大多数受害者为儿童。

许多分析人士对美国两党政治“极化”状态下的控枪前景表示怀疑。美联社报道称，美国枪支管制改革的前景似乎与桑迪胡克小学枪击事件发生之后一样黯淡。

2012年，美国康涅狄格州桑迪胡克小学发生枪击事件，20名儿童和6名成年人遇害，是美国死亡人数最多的小学校园枪击事件。