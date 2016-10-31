22岁俄罗斯美女当选2016世界最美脸蛋

据台湾《东森新闻》报道，2016年度的"世界最美脸蛋"大赛，日前在蒙古的首都乌兰巴托进行，今年是来自俄罗斯的22岁美女记者拉耶娃（Alena Raeva）夺下冠军。能够夺下后冠，拉耶娃谦虚地说，"我真的没想过自己会夺冠，但能为自己的国家争取荣誉，我也与有荣焉。"夺下后冠的她，人气也水涨船高，开始有厂商找她代言。

据报道，这次比赛一共有包括美国、日本、中国、俄罗斯等全球60多个国家的佳丽参与。比赛期间是从9月27日至10月9日，当中透过多个项目的评比，包括运动竞赛、创意竞赛、比基尼选拔、传统服饰装扮和机智问答等。





今年夺冠的佳丽，是来自俄罗斯的22岁美女记者拉耶娃，她来自斯西伯利亚克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk）。赛后她向媒体表示，"我真的没想过会在这场选美比赛脱颖而出。我只是想向大家介绍我的国家，让大家更认识我们。我在那里感觉很自在，如鱼得水。"





这是拉耶娃第4个赢得冠军的比赛，她说"能够为自己的国家争取荣誉，这让我十分喜悦和自豪。"她也因此人气高涨，除了有厂商找她代言产品外，还打算邀请她参加乐队。







编辑：木合塔尔·木拉提