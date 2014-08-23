中国企业22亿港元收购吉尔吉斯斯坦4座油田

哈通社阿斯塔纳8月22日电，据财新网报道，8月21日，中国企业熔盛重工宣布，以21.84亿港元收购New Continental Oil & Gas Co. Ltd.（新大陆油气）的全资附属公司吉尔吉斯大陆油气有限公司60%股权。收购标的净资产仅为541万美元，溢价惊人。

据悉，新大陆油气是一家注册在英属维尔京群岛的离岸公司，其通过全资子公司新大陆香港公司持有吉尔吉斯大陆油气有限公司100%的股权。吉尔吉斯大陆油气有限公司此前与吉尔吉斯国家石油公司签订协议，获得吉尔吉斯斯坦费尔干纳盆地4座油田的合作经营权益，这4座油田包括"马里苏Ⅳ"、"东伊斯巴克特"、"伊斯巴克特"、"羌格尔塔什"及"奇克尔奇克"等5个采油区块。 根据收购公告，熔盛重工此次交易中并不付出现金，而是定向增发了14亿股新股（作价21.84亿港元）给新大陆油气，新大陆油气将吉尔吉斯大陆油气有限公司60%的股权转至熔盛重工旗下全资附属公司Ocean Sino Holdings Limited。 交易完成后，新大陆油气将持有熔盛重工16.5%的股份，成为仅次于张志熔家族的第二大股东。总裁陈强的股份则被稀释至12.3%，降为第三大股东。 公告中还引述了中石化河南油田分公司石油勘探开发研究院于2014年5月对该项目的评价，称该石油开采区块是中亚地区的一个成熟油气区，油气资源比较富集，区域地质背景有利。四座油田的原始石油地质储量总计约为2.76亿吨，可采储量9713万吨，剩余可采储量8834万吨。此外，该五个区块中其中两个区块仍有大面积含油区储量未开发动用，开发增产潜力巨大。 熔盛重工总裁办公司主任雷栋表示，公司此次收购吉尔吉斯斯坦油田是为了实现公司业务向能源领域转型，实现多元化经营。"熔盛在上市时就将服务能源产业作为核心战略，之前我们的主要业务集中在能源运输装备的制造上，现在则是向产业链的上游进行延伸，直接参与到能源开采领域。"雷栋说。 熔盛重工在收购公告中也称，此次收购能帮助公司增强多元化经营及拓宽收入来源，有助于提高公司的利润空间和竞争能力，从而提高抵抗风险的能力，缓解造船业务的周期性影响。 据悉，熔盛重工此次收购的标的公司净资产仅为541万美元，今年上半年还亏损65万美元，这与近22亿港元的收购价格相比，溢价幅度惊人。对此有熔盛重工内部人士表示，标的公司的净资产主要是井口开采设备，熔盛重工收购看重的是地下可开采的石油储量，这就导致了净资产与收购价的差距悬殊。此外，该人士还表示，目前该项目还在试开采阶段，没有稳定的产量，因此才会造成亏损。"熔盛重工正在对项目进行尽职调查，该项目的产量、经营情况、合作经营权益的比例等细节还无法确切披露，我们会在完成尽调后向外界公告。"该人士说。 中国石油大学能源战略研究院研究员刘乾表示，近段时间以来，正和股份、广汇能源等民营企业扎堆进入中亚的油田项目，这些公司主要是由于主业下滑谋求转型，而石油开采业收入与利润较为稳定，国家政策和国际环境也很适宜。不过刘乾提醒道，石油开采作为能源产业的最上游产业，风险非常大，比如企业需要面临巨额投资后的资金风险、稳定产出前的地理地质风险等。 "就熔盛这个项目而言，我们此前并没有听说过，其实费尔干纳盆地是一个老的产油区，剩余储量并不多，且主要油田都集中在乌兹别克斯坦一侧，吉尔吉斯坦则是贫油国，但也不排除会有新油田被探明。" 刘乾说。 针对近日有传言中船集团旗下的外高桥造船将收购熔盛重工一事，熔盛重工相关人士表示，公司管理层对此并不知情，也从未向外高桥造船提供过任何公司资料。