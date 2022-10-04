二季度全国平均工资水平同比增长22.9%

哈通社/阿斯塔纳/10月4日--据ranking.kz统计网站发布的数据，2022年第二季度，哈萨克斯坦雇员的平均工资水平为28.71万坚戈，同比增长22.9%。

消息称，2021年同期，包括小型公司在内的哈萨克斯坦企业发放的薪资待遇较2020年同期增长18%，为23.35万坚戈。

从行业来看，采矿业（56.16 万坚戈）、金融和保险服务行业（54.04万坚戈）平均工资最高。

据统计，平均工资第二高的行业分别是信息通讯（37.89万坚戈）、科学和技术类（37.87万坚戈），以及交通和仓储业（33.04万坚戈）。

截止今年第二季度，全国平均工资最低的行业分别是供水、废物收集、处理和污染清除服务业（16.79万坚戈），以及农业、林业和渔业（17.11 万坚戈）和艺术及娱乐行业（17.94 万坚戈）。

从地区来看，2022年第二季度，阿特劳州和曼格斯套州的平均名义工资最高，分别为47.19万坚戈和41.48万坚戈。之后为乌勒套州（36.4万坚戈）、阿斯塔纳市（34.67万坚戈）和阿拉木图市（31.48万坚戈）。

全国平均工资水平最低的地区为北哈州（21.21万坚戈）、奇姆肯特市（21.87万坚戈）和库斯塔奈州（22.38万坚戈）。

【编译：阿依波塔】