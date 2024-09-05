阿斯塔纳煤炭储备达2.2万吨

自2023年5月1日至2024年9月2日，阿斯塔纳已接收了4.9万吨煤炭。然而，在过去的供暖季节（2023年5月至2024年4月），全市共消耗了30万吨煤炭。

市政府强调，为避免冬季来临时的抢购和供不应求，呼吁居民提前购买煤炭，并提前做好冬季取暖准备。

据了解，为保障煤炭的正常供应，首都已成立了一个由市管理局牵头的移动工作组，负责常态化的煤炭供应协调，并定期检查各大煤炭供应站点的库存和运营情况。数据显示，从5月到9月，阿斯塔纳的煤炭月平均消费量为5400吨，而随着冬季的到来，煤炭需求量将显著增加。从9月到次年4月，煤炭月均消费量将上升至3.41万吨。

值得一提的是，目前，阿斯塔纳市内有9家公司负责煤炭的销售，分布在14个销售点。同时，自2020年以来，阿斯塔纳正在逐步建设并投入使用天然气供应网络。

根据市政府的统计，截至目前，已有超过1.03万户私宅接入了天然气管网，随着天然气的普及，阿斯塔纳的煤炭需求趋于平稳，市场上暂未出现明显的煤炭供应紧张情况。

【编译：达娜】