世界杯开幕在即 国际足联宣布门票已售出220万张

哈通社阿斯塔纳电，据新华网报道，国际足联5日宣布，截至目前国际足联共收到1100万个购票申请，面向公众售出世界杯门票220万张，加上分配给赞助商和合作伙伴的票，总计2961911张世界杯门票已经出手。

国际足联说，公众票有60％被巴西人购入，巴西是购票最多的国家，共购得130万张，排在其后的分别是美国（196838张）、阿根廷（61012张）、德国（58778张）。 目前世界杯64场比赛中还有27场门票可以购买，但是揭幕战、半决赛和决赛的票都已经售罄。不过在这27场有票的比赛中实际上只有12场有普通门票出售，其他场次剩余的门票均为轮椅票、老年人票或肥胖者票等特殊人群门票。但是想买票的球迷还是可以继续关注国际足联官方网站，因为有些球迷的购票申请可能会因为没有完成而被取消，这样就会有一些票重新投入出售。 国际足联秘书长瓦尔克说："我们从来没有对公众直接卖出过这么多门票，这对我们来说非常重要。揭幕战和决赛的购票申请甚至是总票数的10倍。昨日（4日）在购票点排起的长队足以证明巴西和外国球迷对2014年世界杯的兴趣。"