上半年欧亚经济联盟对外贸易出口2236亿美元

哈通社/努尔苏丹/9月3日--欧亚经济委员会发布数据，2021年1-6月，欧亚经济联盟对外贸易进出口总额3711亿美元，同比增长24.5%，实际增加731亿美元。其中，向盟外出口2236亿美元，增长24.6%，实际增加441亿美元；自盟外进口1475亿美元，增长24.5%，实际增加290亿美元；实现外贸顺差761美元，增长24.8%。

上半年，欧亚经济联盟出口增长的主要原因是出口商品平均价格上涨28.7%，实际出口量则下降3.2%；联盟进口增长的主要原因是实际进口量增长17.3%，进口商品平均价格则上涨6.1%。总体来看，贸易量增长对外贸增长的贡献率为75%，价格因素的贡献率为25%。

欧亚经济联盟国家中，出口增长较快的包括白俄罗斯（+53.2%）、俄罗斯（+27.8%）和亚美尼亚（+19.2%）；进口增长较快的包括吉尔吉斯斯坦（+62.8%）、俄罗斯（+28.3%）、白俄罗斯（+11.1%）和亚美尼亚（+7.6%）。

上半年，欧亚经济联盟国家实现外贸顺差761美元。其中，俄罗斯顺差626亿美元，增长27%；哈萨克斯坦顺差131亿美元，与去年同期持平；亚美尼亚逆差3.5亿美元，下降20%；吉尔吉斯斯坦逆差7.7亿美元，增长15.5倍；白俄罗斯顺差15.2亿美元，去年同期逆差10.6亿美元。

欧亚经济联盟最大出口目的地为欧盟，在联盟出口中占比由去年同期的40%升至42%。主要出口目的国包括荷兰（占比由8.6%升至9.7%）、德国（由5.2%升至6.2%）、意大利（由5%降至4.5%）和波兰（由3%升至3.4%）。亚太经合组织成员国在联盟出口中占比由30.5%降至29.4%。主要出口目的国包括中国（由16.4%降至16%）、美国（由3.3%升至3.8%）和韩国（3.9%降至3.7%）。独联体国家在联盟出口中占比由5.9%降至5.5%。

欧亚经济联盟最大进口来源地为亚太经合组织成员国，在联盟进口中占比由去年同期的45.6%升至46.8%。主要进口来源国包括中国（由24.8%升至25.6%）、美国（由6.6%降至6.3%）、韩国（由4.3%升至5.1%）和日本（由3.3%降至3.1%）。欧盟在联盟进口中占比由35.1%降至34.6%。主要进口来源国包括德国（由10.2%降至10%）、意大利（维持4.4%）和法国（由3.7%升至4.2%）。独联体国家在联盟进口中占比由4.1%降至3.7%。

欧亚经济联盟主要出口商品为中间产品，占出口总额的82.4%。其中，能源产品占比为53.7%，其他中间产品占比28.7%。出口增长最快的商品包括其他中间商品（+21.2%）、投资商品（+49.4%）和消费品（+21.3%）。联盟主要进口商品为消费品，占进口总额的28.8%。其次是投资商品（占比28.6%）和中间产品（占比16.8%）。进口增长最快的商品包括非食品类产品（+36.7%）和其他中间产品（+17.7%）。