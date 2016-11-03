国家统计系统强化项目预算资金达2280万美元

哈通社阿斯塔纳 -- 经济部统计委员会日前完成《国家统计系统强化项目》实施计划。

经济部统计委员会主席努尔波拉特• 阿依达普科洛夫说："国家统计系统强化项目是在哈萨克斯坦与国际复兴开发银行之间达成的协议框架下实施的。目的在于使我国统计系统工作质量和效率在国际标准和经验基础上得到进一步提高。"



国家统计系统强化项目始于2012年。在该项目框架下，我国统计人员专业水平得到有效提高，国家统计库内容得到不断完善和充实。2012至2016年，该项目预算资金达2280万美元，其中政府资金为280万美元。



世界银行代表、项目负责人穆斯塔法说："经过充分的筹备，哈经济部统计委员会开始实施国家统计系统强化项目。与外国财团进行谈判，达成了合作伙伴协议。哈统计系统强化项目是世界银行在哈萨克斯坦最成功的项目之一。"



"我们就统计结果透明度采取了必要的措施。2012年使用统计数据库的人数仅为59.7万人，而2016年前10月，这一数据达到470万人。也就是说，统计数据库知名度增加了约8倍。"阿依达普科洛夫说。



【记者：加苏兰•卓勒德巴耶夫 编译：小穆 审校：金桥】