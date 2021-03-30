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    19:53, 30 三月 2021 | GMT +6

    阿联酋新增2289例新冠肺炎确诊病例 累计达459360例

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    哈通社/努尔苏丹/3月30日 —— 据阿联酋卫生与预防部于当地时间3月30日公布，阿联酋当天新增2289例新冠肺炎确诊病例，另外新增2422例治愈病例，新增6例死亡病例。截至目前，阿联酋累计确诊病例459360例，累计治愈443153例，累计死亡1492例。

    据悉，3月30日当天新增病例是在过去24小时内进一步对223000多人进行检测后公布的确诊病例。截止到目前，阿联酋总共进行了超过3710万次的病毒检测。

    疫情暴发以来，阿联酋疫情一度好转，2020年8月初每日新增病例降至了200例以下，但从2020年8月中下旬以来该国疫情开始反弹。进入2020年10月后每日新增病例大多在1000例—1600例。

    从2021年初到2月份，阿联酋日新增病例不断升高，2021年2月3日的日新增3977例为阿联酋疫情暴发以来最高点。进入3月以来，阿联酋确诊病例有所下降，日增病例数在2000例左右浮动。

    同时阿联酋开始展开全国范围内的新冠疫苗接种推广，到目前为止，阿联酋已经提供了超过700万剂新冠疫苗。

    标签:
    国际 阿联酋 黄金储备 新型冠状病毒
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