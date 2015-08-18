曼谷突发爆炸致22死 其中有中国游客

哈通社阿斯塔纳8月18日电 据外媒消息，泰国首都曼谷市17日发生爆炸，地点位于著名旅游景点四面佛附近。当地时间18日早6时左右，泰副总理兼国防部长巴逸上将称爆炸已造成22人死亡，123人受伤，其中大部分为中国人。

警方表示，这起爆炸明显是人为策划事件，现场发现了一个黑色袋子，里面有可疑物品。随着救援的进行，伤亡人数还有可能增加。

四面佛位于曼谷市中心，旁边有一座五星级酒店。据悉，现场附近有许多中国游客和泰国人。四面佛周围民众遭到爆炸的冲击，主路上有烧毁的摩托车，警察和急救人员试图带走伤员。

据了解，爆炸发生地是近年来曼谷政治示威游行的核心地带。尽管如此，报道表示，曼谷极少发生爆炸。而作为著名旅游景点，四面佛聚集了很多中国游客和泰国人。已确信的死者中有3人为中国人。

中国驻泰大使馆领事参赞兼总领事朱卫东确认了这一消息。17日晚21时15分左右，朱卫东接受当地媒体采访时称，使馆通过泰国警方渠道已初步确定有两名中国公民在当晚于四面佛附近发生的爆炸事件中罹难，另有15名中国公民受伤，具体情况仍在继续与泰国方面紧急核实中。