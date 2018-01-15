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    10:15, 15 一月 2018 | GMT +6

    22名哈萨克斯坦选手将参加田径亚锦赛

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    哈通社/阿斯塔纳/1月15日 -- 据prosports.kz报道，亚洲室内田径锦标赛2月1-3日在伊朗首都德黑兰举行。

    消息称，哈萨克斯坦共派出22名选手（10名男性和12名女性运动员）参加该赛事。其中，男选手将参加6项，女选手参加8项比赛。

    哈萨克斯坦代表团运动员名单：

    男子组：

    弗拉季斯拉夫·戈里格罗夫 -- 60米短跑；

    米哈伊尔·利特维恩 -- 400米跑和4X400米接力赛；

    德米特里·科布罗夫 -- 4X400米接力赛；

    安德烈·索科洛夫 -- 4X400米接力赛；

    维亚切斯拉夫·泽慕斯 -- 60米跨栏；

    洛曼·罗什卡列夫 -- 跳高；

    尼基塔·菲利波夫 -- 撑杆跳；

    达尼勒·珀利亚尼斯基 -- 撑杆跳；

    伊万·伊万诺夫 -- 铅球。

    女子组：

    维多利亚·兹娅布金娜 -- 60米短跑和4X400米接力赛；

    莉玛·卡沙弗蒂诺娃 -- 60米短跑；

    兹伊娜·米西娜 -- 400米和4X400米接力赛；

    斯韦特兰娜·戈里恩多娃 -- 400米和4X400米接力赛；

    留波夫·乌沙科娃 -- 4X400米接力赛；

    塔提亚娜·尼尔左纳科 -- 1500米；

    阿伊克莉姆·什娜兹别克娃 -- 60米跨栏；

    娜蝶芝达·杜波韦斯卡耶娃 -- 跳高；

    阿纳斯塔西亚·耶尔马科娃 -- 撑杆跳；

    伊莉娜·埃克托娃 -- 三级跳；

    玛丽亚•奥夫钦尼科娃 -- 三级跳；

    娜蝶芝达·吉尔诺斯 -- 5项全能。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 黄金储备
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