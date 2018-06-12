13:35, 12 六月 2018 | GMT +6
阿拉木图一女子徒手拖动22吨重电车 创下纪录
哈通社/阿斯塔纳/6月12日-阿拉木图一名女子徒手拉动一辆载有50名乘客的电车，创下纪录。
据了解，在城市节日当天，阿拉木图女子达利亚•尼斯帖偌娃在腰间绑上绳子，并将载有50名乘客、重22吨的一辆电车拖至数米。当场观众纷纷为她叫好，并拍下了视频。
尼斯帖偌娃将视频上传至其Instagram账号，并写道："今天我本计划在户外进行训练，却刚好遇到城市节日。我在这一天创下了记录，拖动了22吨的电车。感谢朋友对我的支持。"
Собственно вот он рекорд ! 22 тонны трамвай и 50 человек сидящих в нем ! Приехала на открытую тренировку,а оказалось фестиваль! Ребята сделали показательные выступления , а я поставила рекорд! Я давно просила у @leha_power , потянуть какой нибудь МАN, весом хотя бы в 10 тонн , а тут ребята сказали попробуй !!! Леха сказал «Даша, ты сможешь!» , я смогла! Я довольна! Говорила же, что готова к новым рекордам и победам ! Вот он первый рекорд после отдыха!☝🏽 Ребята ещё раз спасибо огромное , без вас бы не осилила!🙏🏾💪🏾#strongmenkz #strongwomenkz #darinesterova
【编译：达娜】