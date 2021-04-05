入境防疫：22名国际旅客未携带新冠检测报告飞抵哈萨克斯

哈通社/努尔苏丹/4月5日--据哈萨克斯坦新冠疫情防控跨部门联合委员会消息，2021年4月4日，有39班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

共有5101名旅客抵达，其中5079名旅客持有有效的冠状病毒PCR检测阴性证明，22名哈萨克斯坦公民没有携带有效证明。

其中：

-有19班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有3030名乘客，3013人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，17人没有证明；

-有10班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有1115名乘客，1112人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，3人没有证明；

-有5班国际航班飞抵奇姆肯特机场，共有517名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵阿特劳机场，共有295名乘客，所有人均持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有2班国际航班飞抵卡拉干达机场，6名乘客持有冠状病毒PCR检测阴性证明飞抵。

-有1班国际航班飞抵突厥斯坦机场，共有138名乘客，136人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，2人没有证明。

没有携带有效证明的哈萨克斯坦公民已被送至隔离医院进行隔离，接受冠状病毒PCR检测，并等待检测结果。

根据对2021年4月3日自国外飞抵哈萨克斯坦的9名没有携带有效证明的哈国公民进行PCR检测的结果显示，所有人的检测结果均呈阴性。

【编译：阿依波塔】