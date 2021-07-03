美国佛州住宅楼坍塌事故死亡人数升至22人

哈通社/努尔苏丹/7月3日--据中新社报道，当地时间7月2日晚，美国佛罗里达州迈阿密-戴德县县长卡瓦表示，瑟夫赛德镇的住宅楼局部坍塌事故总遇难人数已上升至22人，仍有126人失踪。

当地官员早些时候表示，出于安全因素，正考虑拆除南楼剩下的部分。

卡瓦2日表示，当天救援人员在坍塌大楼废墟中，又发现两名受害者遗体，加上1日晚在废墟中发现的两名受害者遗体，该事故累计已造成22人死亡。1日晚发现的两名受害者，其中一名是迈阿密市一名消防员的女儿，年仅7岁。

卡瓦说，自事故发生以来的每一个夜晚，对每个人，特别是受影响的家庭来说，都极其艰难，但1日晚更是如此。对我们的救援人员来说，更加悲伤。

卡瓦1日晚表示，随着搜寻任务继续进行，当地官员们正在考虑拆除倒塌建筑南楼剩余的部分。

由于担忧大楼竖立的部分有随时坍塌的风险，因此搜救工作于当地时间1日凌晨2点暂停，随后在下午五点左右恢复。

卡瓦表示，工程师们正在评估南楼剩余部分的安全问题。工程师们正在对现场进行持续的测试和评估，以便在安全的情况下将搜索范围扩大到更多区域。

卡瓦说，技术专家正极其谨慎和有条不紊地评估可能的«拆除决定»，并考虑到可能对现有废墟产生的影响。

美国联邦紧急事务管理局(FEMA)的结构专家斯科特·纳奇曼表示，他们正在做相关技术评估，并将尽快把结果递交给政府官员。可能会在几周后才能进行拆除。

佛州消防局局长吉米·普罗诺斯称，拆除工作«可能会比我们预期的要快»。他说，由于救援队带来了沉重的设备，对仍竖立的楼体产生了潜在的威胁。