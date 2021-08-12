阿特劳州将新建一座22公顷温室

哈通社/努尔苏丹/8月12日 -- 参议院（议会上院）新闻中心消息， 阿特劳州的玛罕别特区正在建设一座占地面积达为22公顷的温室项目。今年，计划将首批4公顷土地投入使用。哈萨克斯坦议会参议院副议长萨艮德克·卢克帕诺夫考察了该项目的进展情况。

消息指出，温室竣工并全面投产后，每年将产出大约350吨黄瓜和西红柿，并为该地区的居民提供就业机会。

萨艮德克·卢克帕诺夫表示，对于该村的发展来说，不仅要引进现代技术，而且要解决人员短缺的问题，包括培训当地专家。到目前为止，为了改善工人不足地区的状况，«Enbek»国家计划正在运作。

此外，在与农民的会谈中，参议员讨论了饲料采购工作的进展情况。在哈萨克斯坦几个地区出现干旱的背景下，今年工作的高效和落实尤为重要。

此前，阿特劳州州长表示，该地区计划在农业领域实施23个项目，其中6个是今年实施的:温室、牛奶生产车间、饲养场和使用喷灌的灌溉区试运行，尤其是Zhumagalieva农场和位于Atyrau的Jan & Adil养殖场项目，每年可供应生产235吨肉。

【编译：木合塔尔·木拉提】