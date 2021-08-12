中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:40, 12 八月份 2021 | GMT +6

    阿特劳州将新建一座22公顷温室

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/8月12日 -- 参议院（议会上院）新闻中心消息， 阿特劳州的玛罕别特区正在建设一座占地面积达为22公顷的温室项目。今年，计划将首批4公顷土地投入使用。哈萨克斯坦议会参议院副议长萨艮德克·卢克帕诺夫考察了该项目的进展情况。

    消息指出，温室竣工并全面投产后，每年将产出大约350吨黄瓜和西红柿，并为该地区的居民提供就业机会。

    萨艮德克·卢克帕诺夫表示，对于该村的发展来说，不仅要引进现代技术，而且要解决人员短缺的问题，包括培训当地专家。到目前为止，为了改善工人不足地区的状况，«Enbek»国家计划正在运作。

    此外，在与农民的会谈中，参议员讨论了饲料采购工作的进展情况。在哈萨克斯坦几个地区出现干旱的背景下，今年工作的高效和落实尤为重要。

    此前，阿特劳州州长表示，该地区计划在农业领域实施23个项目，其中6个是今年实施的:温室、牛奶生产车间、饲养场和使用喷灌的灌溉区试运行，尤其是Zhumagalieva农场和位于Atyrau的Jan & Adil养殖场项目，每年可供应生产235吨肉。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    议会上院 阿特劳 议会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!