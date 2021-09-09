日美欧22国确认合作援助撤离阿富汗

哈通社/努尔苏丹/9月9日-- 据共同社消息，包括日美欧的22国外长等8日就阿富汗局势在线召开了会议。鉴于伊斯兰主义组织塔利班已掌握实权，会议确认了援助希望离开阿富汗的外国人和阿富汗人安全撤出，并在反恐及避免人道主义危机方面合作的方针。日本外务省公布了这一消息。中国和俄罗斯没有参加会议。

美国国务卿布林肯在出访地德国西部的美国拉姆施泰因空军基地与合办会议的德国外长马斯召开了记者会，表示担忧称塔利班临时政府中包括«非常具有挑战性»的人物。对于被美国列为恐怖组织的极端强硬派«哈卡尼网络»领袖哈卡尼出任内政部长一事加强了警惕。

布林肯还对临时政府的部长偏重于男性塔利班相关人员，并未包含女性表达了不满。此前塔利班承诺将尊重女性权利。

日本外相茂木敏充呼吁各国应为确保阿富汗国内的人道主义援助人员的安全开展合作，表示有意与塔利班方面展开磋商。

美国拜登政府在仍有美国国民滞留在阿富汗的情况下仓促撤军备受各方诟病。布林肯承认在北部的机场有希望离阿人员受到塔利班阻挠，强调将竭尽全力帮助撤离。

美国白宫发言人普萨基8日在记者会上指出：«拜登总统并未将塔利班视为值得尊敬的国际社会一员。不急于承认。»另一方面，她表示鉴于塔利班已经控制阿富汗的现状，为实现美国人及阿富汗合作人员的撤离，«有必要参与其中»。