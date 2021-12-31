日本22个都府县确诊奥密克戎毒株感染例

哈通社/东京/12月31日 —— 据共同社报道，30日是日本国内首次确认新冠病毒新型变异毒株«奥密克戎»感染满1个月。当天新确诊29人感染了奥密克戎毒株，累计达500人。

大部分是在边境检疫中发现的，但有9个都府县接到了疑似社区传播病例的报告。东京和大阪等城市接连有人确诊。若包括入境后被确诊的感染者在内，则有22个都府县确诊有人感染了奥密克戎毒株。最近日本国内的感染人数增加也可能是受奥密克戎毒株的影响，为应对疫情爆发性扩大而完善医疗体系成为课题。

首相岸田文雄在发布在首相官邸推特上的视频讯息中，要求民众鉴于奥密克戎毒株的动向，慎重考虑返乡和旅游。他呼吁大家警惕说：“为了不导致疫情再度扩大，也需要比平时更加注意。”30日的新增冠新病毒感染人数为515人，今后将通过基因组解析来确定变异毒株的种类。

据厚生劳动省介绍，11月30日首次在成田机场发现奥密克戎毒株感染者后，截至12月29日，边境检疫中合计发现了360名感染者。

日本国内22日首次在大阪确认了社区传播。老年人设施发生了集体感染。大阪29日也确诊了11名感染者等，德尔塔毒株可能正在被置换为奥密克戎毒株。还有估算称明年年初，奥密克戎毒株将成为主流。

除大阪外，东京、爱知、福冈等地也发生了社区传播。如果加上边境检疫为阴性，但回家后确诊被感染的例子，以及入境人员的密切接触者被感染的例子，那么涉及的地区范围就更广。在山口和冲绳，还发现了与美军基地相关的感染者。

在欧美，置换为奥密克戎毒株的进程较日本更快，感染人数爆发性增多。东京医科大学特任教授滨田笃郎（旅行医学）表示：“若进入社区传播阶段，可能瞬间就置换（为奥密克戎毒株）。”他指出，最近东京和大阪的感染人数之所以增加，除了人员外出增多外，也无法否定受社区传播影响的可能性，敲响警钟称“很可能1月较早时候，感染人数就会骤增”。