台风“泰利”登陆中国南部 广东全省疏散超过22万人

哈通社/阿斯塔纳/7月18日 —— 据中国媒体报道，今年第4号台风«泰利»于17日22时20分前后在中国南部的广东省湛江市南三岛沿海登陆，登陆时中心附近最大风力为13级（38米/秒）。

据新华社消息，，广东各地已于7月16日12时前全部完成海上防风撤离任务。全省2702艘免休渔船全部回港，66891艘在港船只全部落实了防台风措施，8262名渔排人员、36个海上风电平台上的1680名工作人员全部上岸，全省各地海洋牧场、68个滨海景区全部关闭。截至17日17时，全省陆上共转移人员229654人。

据人民网报道，«泰利»18日凌晨在广东省湛江市境内由台风级减弱为强热带风暴级，随后进入北部湾，18日早晨5点45分前后在广西北海市再次登陆，登陆时中心附近最大风力有10级（25米/秒），18日早晨6点钟其中心位于广西北海市境内，就是北纬21.5度、东经109.2度，中心附近最大风力有10级（25米/秒），七级风圈半径130-150公里。

预计，«泰利»将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐减弱，19日在越南北部减弱消散。