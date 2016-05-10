他是23岁越南房地产大亨 却似6岁男孩

据英国《每日邮报》报道，前段时间传闻被女性内衣大亨米歇尔·莫内（Michelle Mone）拥抱在怀的6岁男孩实际上是一位有着童颜的23岁越南房地产代理商，名为阮丹帕（Nguyen tan Phat音译）。之前有人说阮丹帕是是46岁的已婚男人，妻子从事商业活动，但真实情况并非如此。

照片中的女人就是米歇尔，她在去年靠销售女性内衣成为巨富之后，就被冠以"男爵夫人的胸罩（Baroness Bra）"这一称呼。她是在越南胡志明市的一个商业会议"全球成功者大会"上遇到阮丹帕的，当时他手捧鲜花向米歇尔打招呼。米歇尔透露说："阮丹帕其实很害怕喝酒，他的牙齿也因为尼古丁而变黄。"



阮丹帕来到米歇尔身边后，米歇尔热情地将他抱了起来并让人帮他们拍照留念。但会场的一个女人突然喊道："放开他，我是他妻子！"米歇尔回忆说："当时整个屋子里的人都哄堂大笑，我想这里面一定有误会。"但是，这一场闹剧让很多人以为他是一个已婚男人。



为了澄清事实，阮丹帕在facebook上传了自己的身份证照片，上面清晰地显示他出生于1993年4月12日，今年只有23岁。他写道："我没有妻子或爱人，而且我也不吸烟。"阮丹帕评价米歇尔是一位"害羞的女孩"，是自己的偶像。在这场闹剧中，阮丹帕看到了巨大的机会："我觉得经过这件事情之后，我一定会出名的。"



市值2000万的Ultimo内衣产业的创始人在twitter上转发了米歇尔怀抱阮丹帕的照片并且批评了米歇尔的失礼行为，他评论说："如果他是一个6岁小男孩的话，抱着他没问题。但他是一个男人！"但是米歇尔的经纪人却说这种行为不过是一个噱头罢了。

