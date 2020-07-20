共同社：仅有23.9%的日本人支持东京奥运明夏举行

哈通社/东京/7月20日 -- 据日本共同社报道，该机构17日至19日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，认为已延期1年的东京奥运会和残奥会明年夏季«应该举行»的受访者仅占23.9%。回答«应该再次延期»的占36.4%为最多，«应该取消»的占33.7%。

回答应该«再次延期»和«取消»的受访者所举出的最大理由中，«不认为全球性的新冠疫情将平息»的占75.3%为最多。随后是回答«应该优先国内新冠对策»的占12.7%，回答«举办费用的负担将进一步增加»的占5.9%。

围绕作为新冠对策的旅游支援项目«Go To Travel»，询问如何看待折扣对象排除东京出发和抵达的旅游这一政府应对，62.7%的受访者称«应该全面延期»。回答«其他疫情扩大地区也排除»的占17.0%，认为应对«恰当»的占14.0%，支持«按原计划实施»的占4.6%。有关再次发布紧急事态宣言，回答应该的占66.4%，回答没必要的占27.7%。

对于日本政府迄今的新冠应对，«予以肯定»的受访者占35.7%，«不予肯定»的占59.1%。安倍内阁支持率为38.8%，较6月的上次调查增加2.1个百分点。不支持率为48.5%，减少1.2个百分点。两者均变化不大。