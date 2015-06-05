哈俄边防部队在里海举行联合行动 抓获230名偷渔者（图）

哈通社阿斯塔纳5月6日电 据国家安全委员会边防局消息，4月23日至6月4日，哈萨克斯坦与俄罗斯边防部队在里海举行的特别行动，联合打击非法捕鱼行为。联合行动期间，两国边防部队共查获29艘非法捕鱼船只，抓获偷渔者230人，查获3246条被非法捕捞的里海鲟鱼。对非法捕鱼事件进行调查后，司法部门共判处164万坚戈的罚款。（编译：吴然）