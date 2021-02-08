卡拉干达州的绿色能源容量达到近230兆瓦

哈通社/卡拉干达/2月8日--卡拉干达州能源、住房及公用事业部负责人乌兰泰·乌瑟诺夫在一次线上会议上表示，卡拉干达州有四个太阳能发电厂，并计划建造新设施。

据他介绍，目前，卡拉干达州有四个总装机容量为200兆瓦的太阳能发电厂正在运营。此外，还有两个正在运行的沼气站和一个小型水力发电厂。该州的可再生能源和替代能源的总容量为227.97兆瓦。

发言人表示，为实施这些项目已投资了1020亿坚戈。国内外投资者都对«绿色»能源的发展很感兴趣，我们有计划增加可再生能源的容量。

目前，正在巴勒喀什建造一座容量为100兆瓦的太阳能发电厂。该设施计划于今年启动。

捷克投资者打算在萨兰建立一座蓄能能力达100兆瓦以上的混合太阳能发电厂。为实施该项目已划拨了18公顷的土地

计划增加肯吉尔太阳能发电站的容量。哈萨克斯坦投资者计划在阿克托盖地区建立一个风电场，并在杰兹卡兹甘建立一个生物发电站。

卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克说：“我们看到可再生能源发电能力明显增加。与2019年相比，2020年的产量增长了77％。绿色能源领域正在积极发展。我们拥有具有巨大的潜力，尤其是在太阳能领域。我们准备支持新项目，这些项目的实施带来了投资和新的就业机会。”

【编译：阿拉依】



