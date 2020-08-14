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    11:51, 14 八月份 2020 | GMT +6

    已有233.3万人领取疫情期间特殊补贴

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    哈通社/努尔苏丹/8月14日--哈萨克斯坦已有超过230万人领取了额度为42500坚戈/人的疫情期间特殊补贴。

    据劳动和社会保障部消息，截至14日9时的统计，收到有关领取为因7月份（全月）和8月份（半月）实施隔离限行措施而导致失去收入者提供的42500坚戈特殊补助金的申请累计254.8万多份。

    根据相关部门的审议，符合补助金发放条件的233.38万份申请获得批准和支付，其中232.03万人获得了42500坚戈+21250坚戈的统一支付。

    劳动和社会保障部指，公民可通过电子政府官网和42500.enbek.kz等网站，以及二级银行手机软件等多种渠道申请补助。

    申请截止日期为2020年9月1日。

    值得一提的是，还未获得哈萨克斯坦国籍的在哈外籍哈萨克族，符合相关要求者，也可申请42500坚戈的疫情期间特殊补贴。

    根据此前报道，哈萨克斯坦政府在今年3月实施紧急状态期间，为因相关措施失去收入和工作的人员，以及自雇人员提供了每月最低工资标准（42500坚戈）的补助金。

    此外，政府还向社会弱势群体（残疾人士、多子女家庭、不完整家庭）提供免费食品和生活用品。 当时共有450余万人领取特殊补助。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    总统下达的任务 社会保障 社会 黄金储备
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