印度列车脱轨相撞事故死亡人数升至233人

哈通社/阿斯塔纳/6月3日 -- 据印度媒体3日报道，2日晚发生在印度东部奥迪沙邦的列车脱轨相撞事故已造成233人死亡，约900人受伤。

奥迪沙邦首席秘书杰纳3日凌晨通过个人社交媒体发布消息说，目前事故致死人数仍在增加。根据救援队伍从事故现场发出的消息，死亡人数已升至207人，另有约900人受伤。随后不久，印度官方又将死亡人数上调至233人。

据当地媒体报道，经过一整夜搜救后，救援行动仍在进行。救援人员动用了机械设备和破拆专用工具，从车厢内救出幸存者。

事故发生后，至少有51列火车改道、取消或停运。印度总统穆尔穆和总理莫迪都对事故中遇难者表示哀悼。印度铁道部长还宣布对遇难者家属及伤者进行赔偿。

当地时间2日19时左右，一列从加尔各答开往金奈的客运列车在奥迪沙邦巴拉索尔地区的巴哈纳贾火车站附近脱轨，10多节车厢散落四周，一些车厢落在对向轨道上。随后，一列由班加罗尔开往加尔各答的客运列车从对向轨道驶来并撞上脱轨的车厢，造成该列车的几节车厢也脱轨。

此外，根据当地媒体报道，一列货运列车也与这起事故相关。目前事故发生的确切原因尚不清楚，当局已下令进行彻底调查。