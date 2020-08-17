已有234.11万人领取疫情期间特殊补贴

哈通社/努尔苏丹/8月17日--哈萨克斯坦已有超过234.11万人领取了额度为42500坚戈/人的疫情期间特殊补贴。

据劳动和社会保障部消息，截至8月17日9时的统计，收到有关领取为因7月份（全月）和8月份（半月）实施隔离限行措施而导致失去收入者提供的42500坚戈特殊补助金的申请累计256.4万多份。

根据相关部门的审议，符合补助金发放条件的234.11万份申请获得批准和支付，其中232.82万人获得了42500坚戈+21250坚戈的统一支付。

劳动和社会保障部指，公民可通过电子政府官网和42500.enbek.kz等网站，以及二级银行手机软件等多种渠道申请补助。

申请截止日期为2020年9月1日。

值得一提的是，还未获得哈萨克斯坦国籍的在哈外籍哈萨克族，符合相关要求者，也可申请42500坚戈的疫情期间特殊补贴。

根据此前报道，哈萨克斯坦政府在今年3月实施紧急状态期间，为因相关措施失去收入和工作的人员，以及自雇人员提供了每月最低工资标准（42500坚戈）的补助金。

此外，政府还向社会弱势群体（残疾人士、多子女家庭、不完整家庭）提供免费食品和生活用品。当时共有450余万人领取特殊补助。

【编译：阿拉依】