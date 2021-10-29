世卫组织呼吁筹集234亿美元应对新冠疫情

哈通社/日内瓦/10月29日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天启动了一项新的战略，呼吁国际社会筹集234亿美元的资金，以解决全球在获得新冠疫苗以及在新冠病毒检测和治疗方面的不平等现象。

自2020年4月以来，由世卫组织和合作伙伴发起的“获取新冠工具加速计划”支持了史上最快、最协调和最成功的全球努力，以开发抗击疾病的工具。世卫组织10月28日为这一计划发布的“战略方案和预算” 将帮助高风险国家从现在到2022年9月获得抗疫工具。

世卫组织表示，向“获取新冠工具加速计划”提供资金，预计可以帮助防止至少500万潜在的额外死亡，为全球经济节省超过5.3万亿美元，并加速结束新冠疫情。

潜力尚未得到发挥

通过新冠疫苗获取机制，“获取新冠工具加速计划”迄今已向144个国家提供了4.25亿剂疫苗。还分发了近1.3亿份检测试剂，并增加了氧气、个人防护装备和治疗设施的供应。

然而，世卫组织总干事谭德塞10月28日在日内瓦举行的例行新闻发布会上说：“到目前为止，由于严重的供应和资金限制，获取新冠工具加速计划未能发挥其潜力。”

他警告说，除非疫情在各地得到控制，否则病毒将发生变异，并继续在各地传播。“德尔塔变异的高传播性印证了我们一直在说的：仅靠疫苗不能结束大流行。我们现在需要所有工具——疫苗、检测、治疗、个人防护和公共卫生措施——来对抗新冠病毒，拯救生命和生计。”

欧洲病例上升

全球新冠病例的激增提醒人们，这场大流行远未结束。我们见证了两个月来新增确诊病例的首次增长，这在很大程度上是由于欧洲病例的持续增长，超过了其他地区下降的幅度。

谭德塞表示，疫情之所以持续，主要是抗疫工具分配不平等现象依然存在。截至周四，全球有2亿4480万例确诊病例，490万人死亡。

他告诉记者：“如果到目前为止全球接种的68亿剂疫苗能够得到公平分配，现在就可以在每个国家实现我们设定的40%的目标。”

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