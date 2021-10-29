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    22:39, 29 10月 2021 | GMT +6

    世卫组织呼吁筹集234亿美元应对新冠疫情

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    哈通社/日内瓦/10月29日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天启动了一项新的战略，呼吁国际社会筹集234亿美元的资金，以解决全球在获得新冠疫苗以及在新冠病毒检测和治疗方面的不平等现象。

    自2020年4月以来，由世卫组织和合作伙伴发起的“获取新冠工具加速计划”支持了史上最快、最协调和最成功的全球努力，以开发抗击疾病的工具。世卫组织10月28日为这一计划发布的“战略方案和预算” 将帮助高风险国家从现在到2022年9月获得抗疫工具。

    世卫组织表示，向“获取新冠工具加速计划”提供资金，预计可以帮助防止至少500万潜在的额外死亡，为全球经济节省超过5.3万亿美元，并加速结束新冠疫情。

    潜力尚未得到发挥

    通过新冠疫苗获取机制，“获取新冠工具加速计划”迄今已向144个国家提供了4.25亿剂疫苗。还分发了近1.3亿份检测试剂，并增加了氧气、个人防护装备和治疗设施的供应。

    然而，世卫组织总干事谭德塞10月28日在日内瓦举行的例行新闻发布会上说：“到目前为止，由于严重的供应和资金限制，获取新冠工具加速计划未能发挥其潜力。”

    他警告说，除非疫情在各地得到控制，否则病毒将发生变异，并继续在各地传播。“德尔塔变异的高传播性印证了我们一直在说的：仅靠疫苗不能结束大流行。我们现在需要所有工具——疫苗、检测、治疗、个人防护和公共卫生措施——来对抗新冠病毒，拯救生命和生计。”

    欧洲病例上升

    全球新冠病例的激增提醒人们，这场大流行远未结束。我们见证了两个月来新增确诊病例的首次增长，这在很大程度上是由于欧洲病例的持续增长，超过了其他地区下降的幅度。

    谭德塞表示，疫情之所以持续，主要是抗疫工具分配不平等现象依然存在。截至周四，全球有2亿4480万例确诊病例，490万人死亡。

    他告诉记者：“如果到目前为止全球接种的68亿剂疫苗能够得到公平分配，现在就可以在每个国家实现我们设定的40%的目标。”

    向20国集团领导人发出呼吁

    在本周末20国集团罗马峰会召开前，谭德塞向世界主要工业国发出呼吁，因为这些国家“有能力做出结束疫情所需的政治和财政承诺，并防止未来的危机”。

    他敦促各国领导人为“获取新冠工具加速计划”提供资金，并支持制定具有法律约束力的全球大流行预防和应对条约。他进一步呼吁成立一个健康威胁融资委员会，由世界银行设立的金融中介基金提供支持。

    用行动来证明

    联合国和国际红十字会与红新月会10月28日发表联合声明表示，虽然各国都誓言要实现全球团结，但针对新冠疫情的“人民疫苗”目标远未实现。

    声明指出，“当涉及到疫苗的公平分配时，利润和短视的疫苗民族主义继续凌驾于人性之上。”

    两个机构在20国集团罗马峰会召开前再次发出共同呼吁，实现全球疫苗公平。“现在是是用行动来证明豪言壮志的时候了。”

    人道主义责任

    尽管世界上约48%的人口至少接种了一剂疫苗，但在低收入国家，这一数字骤降至3%，而在遭受人道主义危机的国家，情况“尤其令人担忧”。

    声明表示，“确保世界各地的生命受到保护，而不仅仅是在少数几个有能力购买保护的国家，这是人道主义的当务之急，也是我们共同的责任。”

    两个机构向政府、合作伙伴、捐助方、私营部门和其他利益攸关方发出了五点呼吁，敦促他们扩大新冠疫苗的供应以及对新冠疫苗获取机制的支持，包括通过捐赠，增加资金和支持，使疫苗能够惠及所有人。

    声明呼吁加强疫苗生产和分销能力，特别是在低收入和中等收入国家，并加快技术转让。声明还敦促制造商消除所有障碍，允许人道主义机构获得疫苗。


    标签:
    国际 联合国 黄金储备 世卫组织 新型冠状病毒
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