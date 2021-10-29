世卫组织呼吁筹集234亿美元应对新冠疫情
自2020年4月以来，由世卫组织和合作伙伴发起的“获取新冠工具加速计划”支持了史上最快、最协调和最成功的全球努力，以开发抗击疾病的工具。世卫组织10月28日为这一计划发布的“战略方案和预算” 将帮助高风险国家从现在到2022年9月获得抗疫工具。
世卫组织表示，向“获取新冠工具加速计划”提供资金，预计可以帮助防止至少500万潜在的额外死亡，为全球经济节省超过5.3万亿美元，并加速结束新冠疫情。
潜力尚未得到发挥
通过新冠疫苗获取机制，“获取新冠工具加速计划”迄今已向144个国家提供了4.25亿剂疫苗。还分发了近1.3亿份检测试剂，并增加了氧气、个人防护装备和治疗设施的供应。
然而，世卫组织总干事谭德塞10月28日在日内瓦举行的例行新闻发布会上说：“到目前为止，由于严重的供应和资金限制，获取新冠工具加速计划未能发挥其潜力。”
他警告说，除非疫情在各地得到控制，否则病毒将发生变异，并继续在各地传播。“德尔塔变异的高传播性印证了我们一直在说的：仅靠疫苗不能结束大流行。我们现在需要所有工具——疫苗、检测、治疗、个人防护和公共卫生措施——来对抗新冠病毒，拯救生命和生计。”
欧洲病例上升
全球新冠病例的激增提醒人们，这场大流行远未结束。我们见证了两个月来新增确诊病例的首次增长，这在很大程度上是由于欧洲病例的持续增长，超过了其他地区下降的幅度。
谭德塞表示，疫情之所以持续，主要是抗疫工具分配不平等现象依然存在。截至周四，全球有2亿4480万例确诊病例，490万人死亡。
他告诉记者：“如果到目前为止全球接种的68亿剂疫苗能够得到公平分配，现在就可以在每个国家实现我们设定的40%的目标。”
向20国集团领导人发出呼吁
在本周末20国集团罗马峰会召开前，谭德塞向世界主要工业国发出呼吁，因为这些国家“有能力做出结束疫情所需的政治和财政承诺，并防止未来的危机”。
他敦促各国领导人为“获取新冠工具加速计划”提供资金，并支持制定具有法律约束力的全球大流行预防和应对条约。他进一步呼吁成立一个健康威胁融资委员会，由世界银行设立的金融中介基金提供支持。
用行动来证明
联合国和国际红十字会与红新月会10月28日发表联合声明表示，虽然各国都誓言要实现全球团结，但针对新冠疫情的“人民疫苗”目标远未实现。
声明指出，“当涉及到疫苗的公平分配时，利润和短视的疫苗民族主义继续凌驾于人性之上。”
两个机构在20国集团罗马峰会召开前再次发出共同呼吁，实现全球疫苗公平。“现在是是用行动来证明豪言壮志的时候了。”
人道主义责任
尽管世界上约48%的人口至少接种了一剂疫苗，但在低收入国家，这一数字骤降至3%，而在遭受人道主义危机的国家，情况“尤其令人担忧”。
声明表示，“确保世界各地的生命受到保护，而不仅仅是在少数几个有能力购买保护的国家，这是人道主义的当务之急，也是我们共同的责任。”
两个机构向政府、合作伙伴、捐助方、私营部门和其他利益攸关方发出了五点呼吁，敦促他们扩大新冠疫苗的供应以及对新冠疫苗获取机制的支持，包括通过捐赠，增加资金和支持，使疫苗能够惠及所有人。
声明呼吁加强疫苗生产和分销能力，特别是在低收入和中等收入国家，并加快技术转让。声明还敦促制造商消除所有障碍，允许人道主义机构获得疫苗。