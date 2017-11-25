埃及恐怖袭击事件已造成235人遇难

哈通社/阿斯塔纳/11月25日 -- 据新华社消息，埃及官方电视台24日报道，埃及北西奈省一座清真寺当天发生的恐怖袭击已造成至少235人死亡、109人受伤。埃及总统塞西在袭击发生后表示，埃及将对恐怖分子发动"无情打击"。

塞西在袭击发生后召开全国反恐委员会紧急会议商讨对策。他在随后的电视讲话中说："我们将立即对制造此次袭击的恐怖分子发动无情打击。埃及军方和警方将为遇难者复仇，并在短期内重建埃及的安全与稳定。"

塞西向遇难者家属表示慰问，并祝愿伤者早日康复。此前，埃及官方已宣布，自即日起为遇难者举行为期三天的哀悼。

24日遇袭的清真寺位于北西奈省首府阿里什市以西约40公里处。袭击发生时，大量民众正在清真寺内做礼拜，恐怖分子先在清真寺外引爆了爆炸装置，然后向从清真寺逃出的民众和随后赶来的救护车开枪。

截至目前，尚无任何组织宣称制造这起袭击。

袭击发生后，阿拉伯国家联盟秘书长盖特发表声明，谴责袭击者毫无人性，并表示坚定支持埃及政府打击恐怖主义。

埃及大穆夫提绍基·阿拉姆发表声明，呼吁埃及人民团结一致支持埃及军队与警方的反恐战争，与恐怖分子的"懦夫行径"斗争到底。

埃及科普特教派发表声明，向袭击中的遇难者表示哀悼，并号召全体埃及人民和政府机构团结一致打击恐怖主义。

【编辑：小穆】