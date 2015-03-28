哈中两国总理举行会谈 签署总额236亿美元的产能合作协议

哈通社阿斯塔纳3月28日电 据新华网27日消息，中国国务院总理李克强当地时间27日下午在北京人民大会堂同到华进行工作访问并出席博鳌亚洲论坛2015年年会的哈萨克斯坦总理马西莫夫举行会谈。

李克强欢迎马西莫夫访华，表示，中哈领导人之间高频率的交往，为推动两国合作和双边关系发展注入了强劲动力。当前世界经济复苏乏力，中哈作为可靠合作伙伴，要携手努力打造新的增长点，将中哈高水平的政治关系转化为更多实实在在的合作成果，让两国民众从中受益。

李克强指出，中国有富余和性价比高的产能，中国装备适应正在实行工业化国家的需要。中哈开展大规模产能合作，不仅可以将中国"一带一路"倡议同哈萨克斯坦"光明大道"计划相衔接，助力各自经济发展，顶住下行压力，还可以为相关国家开展产业产能合作提供示范。此访期间，两国签署一系列重要合作文件，标志着双方合作在短时间内取得了丰硕成果，印证了中哈经济的互补性和巨大潜力。

李克强强调，中哈产能合作是新事物，没有先例可循，既要立足现实，也要敢于创新。希望双方以市场为导向，找准利益契合点，优选项目，协同推进，同时双方要加强两国政策对接，在税收、标准、劳务、签证、投资者权益保障等方面拿出有效配套措施，共同将各项工作做细做实，实现互利共赢。中方还愿同哈方深化铁路、核能、能源、农业等广泛领域合作，扩大人文交流，进一步夯实两国友好的民间基础。

马西莫夫表示，哈中两国拥有深厚友谊。哈方感谢中方把哈作为"一带一路"倡议和国际产能合作的重点合作国家。两国产能合作开局良好，表明这一双边互利合作全新模式具有广阔的前景，同时这一模式也可为地区产业产能合作提供借鉴。哈方愿进一步深化哈中全面战略伙伴关系，加强各领域交流与合作，推动两国经济合作实现新的突破。

会谈后，马西莫夫和李克强共同见证了哈中签署加强产能与投资合作备忘录，以及两国开展钢铁、有色金属、平板玻璃、炼油、水电、汽车等广泛领域产能合作的33份文件，项目总金额达236亿美元。