东京新冠感染者新增237人 累计确诊逼近万人

哈通社/努尔苏丹/7月21日--据共同社消息，日本东京都21日宣布新确诊237人感染新型冠状病毒。时隔两天重回200人以上，出现恶化。最近七天日均新增约232.4人，累计确诊达9816人，逼近一万人关口。重症患者较20日增加1人，达到14人。

新确诊的237人中，83人为20多岁，54人为30多岁，合计占到近6成。40多岁有37人，50多岁也有30人，呈现向各年龄层扩大的趋势。感染路径不明者为120人。

牛郎酒吧等夜晚闹市区相关者有51人。关于足立区政府公布发生集体感染的区内2家菲律宾酒吧，上报至东京都的感染者有员工及客人共24人。已有2人检测呈阳性的江户川区康复设施新确诊3名职员和16名使用者感染。据称均未出现症状。新增病例中的无症状者为55人。

东京都知事小池百合子21日介绍称，供感染者使用的病床已确保最多约2400张。住院患者为949人，6月下旬以来持续增加。

都内感染人数自5月25日紧急事态宣言解除后持续呈增加趋势，本月几乎一直处于三位数水平。新确诊200人以上的天数也在增加，16日达到286人以后连日逼近300人。迄今最高纪录为17日的293人。

东京都政府15日将警戒级别上调至最高的«疫情正在扩大»。

小池21日鉴于都内疫情扩大，面向23日起的四连休，呼吁都民尽量避免不必要非紧急的外出。