亲俄叛军炸死23名士兵 乌总统誓言报复

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，在乌克兰东部的亲俄叛军周五（11 日）发动火箭弹攻击，炸死23名政府军士兵。波罗申科总统誓言缉拿并严惩肇事凶手。

乌克兰军方消息来源说，亲俄分离主义分子在周五早晨4点30分向乌克兰最东部的卢甘斯科区泽兰洛皮亚边境哨所发射一组俄制"格拉德"火箭弹。

攻击发生地点位位于乌俄交界地区，附近驻扎着一支乌克兰的机械化部队。 乌克兰国防部说，有19名乌克兰政府军士兵被炸死。 此外，乌克兰边防卫队说，有4名边防卫兵被炸死。 乌克兰军方发言人谢列兹尼尤夫在他的Facebook上说，这次叛军发动的格拉德火箭弹攻击还造成了93人受伤。 亲俄反叛武装称，他们在那里消灭了一群政府军士兵。 乌克兰总统波罗申科发誓要"找到和摧毁"炸死23名士兵的亲俄反叛分子。 在此之前，波罗申科召集了一次由他的安全事务负责人参加的紧急会议。 波罗申科说："我们的士兵每死一个，激进分子就要用数十和数百个他们自己的生命来偿还。" 他还在自己的网页上发帖说："没有一个恐怖分子能逃脱责任。" 这次攻击是乌克兰军方在6月30日结束单方面停火以来，政府军遭受的最惨重的打击。