世博会前夕阿斯塔纳将有23家酒店投入运营

哈通社阿斯塔纳--6月10日，主题为'未来能源'的专项世博会将在阿斯塔纳举办，展会将持续到9月10日。阿斯塔纳世博会将让世界各地游客进一步了解哈萨克斯坦提供绝佳的机会。加上签证放宽、坚戈贬值、多条航线开通等一系列利好，阿斯塔纳料将被许多国家游客纳入今年夏季重点旅游目的地。世博会举办期间，阿斯塔纳将迎来上百万次的游客到访量，这对阿斯塔纳旅游业，尤其是酒店业是个巨大的机遇与挑战。随着世博会日期的临近，记者今日从阿斯塔纳市政府官网站了解到，世博会前夕，阿斯塔纳将有23家酒店投入运营。如今阿斯塔纳住宿服务业正厉兵秣马，不久将进入饱满的迎客状态。

虽说不上阿斯塔纳拥有完备的住宿设施，但有多家世界知名品牌酒店，也有经济连锁型酒店可供游客选择。根据统计，全市酒店总数为164家，12482张床位，25家小型旅馆，床位664张。目前市政府已在各高等院校准备了1710张床位，可安置4万游客住宿，市府计划在5月之前，在高等学府新增9000张床位。全市还有数千家家庭旅馆可为游客提供服务。位于市中心的酒店和旅馆在今年5月之前将床位从原先的12546张增加至15975张。世博会开幕前夕，阿斯塔纳还将有23家新酒店正式投入运营。

另据市政府相关部门对首都部分酒店检测标本显示，新年刚过一些酒店挂牌均价有小幅上涨。其中，价格上涨的星级酒店主要集中在阿斯塔纳市中心地带。不过要提醒自由行游客，阿斯塔纳的酒店价格从5月开始将会整体上浮，进入6-9月世博会举行之时，预计酒店价格还要上涨。

【编译：金桥】