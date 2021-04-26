土耳其计划对哈萨克斯坦投资23亿美元

哈通社/努尔苏丹/4月26日 -- 据哈萨克斯坦国家投资公司（Kazakh Invest）发布消息，土耳其公司计划在哈投资建设21个项目，总价值23亿美元，涉及农业加工、矿山冶金、制药、旅游、化工、轻工、物流运输等领域。

据介绍，未来2年内将有9个土耳其投资的工业项目投产，总价值达7340万美元。

其中，在阿拉木图州投资1500万美元建设3个生产型项目，包括投资700万美元的年产10万台燃气灶具生产项目，投资500万美元的年产2400吨巧克力和3600吨冰淇淋的糖果厂项目，投资300万美元的年产1400万升饮用水和碳酸饮料的灌装厂项目。

在阿拉木图市投资650万美元建设放射诊疗中心。

在努尔苏丹市投资930万美元建设年产350万套呼吸设备的呼吸机生产厂，投资2500万美元建设新的商业娱乐中心。

在东哈州投资1160万美元建设供热项目，投资300万美元开展地质勘探。

在突厥斯坦州投资300万美元建设年产1.2亿片纸尿布的生产厂。

消息称，哈国家投资公司目前正与土耳其投资者就56个潜在投资项目开展工作，总金额达14亿美元。

土耳其投资者计划在哈建设水果种植和加工项目，在奇姆肯特市«南方»经济特区投资200万美元建设织袜厂，在北哈州投资1700万美元建设扁豆加工厂。

截至目前，土耳其企业已在哈投资19亿美元，建成48个生产型项目。

2019年，土企业投资370万美元在奇姆肯特市建成地毯生产线。

2020年，土企业投资1360万美元在科斯塔奈州建成磨粉厂。

此外，土企业还在曼格斯套州投资1.73亿美元建设酒店，投资2.06亿美元建设突厥斯坦国际机场。

【编辑：木合塔尔·木拉提】