东京奥运会将于23日开幕

哈通社/努尔苏丹/7月22日-- 据共同社消息，受新冠疫情影响，历史上首次延期的东京奥运会将于23日晚8点在国立竞技场以不接纳观众的方式举行开幕式。22日，担任开闭幕式制作和演出总监的小林贤太郎因曾参与以犹太人大屠杀为题材的作品被免职，选手等被检出新冠阳性的事例也相继发生。在东京都疫情加速蔓延中，带着前所未有的混乱和不安，在毫无庆典氛围的情况下，为期17天的奥运会将拉开帷幕。

奥组委主席桥本圣子在记者会上道歉称«在（奥运会）近在眼前的情况下发生这样的事态，深表歉意»，透露将调整开幕式的整体演出。继负责作曲的小山田圭吾之后，主要成员在即将开幕前退出，万众瞩目的开幕式的实施形态面临演出前一天都无法确定的异常事态。

奥组委发布消息称，包括来自海外曾在奥运村逗留的2名选手在内，又确认12名相关人员新冠阳性。为了举办«安心、安全»的奥运，奥组委进一步加强了对策，包括限制相关人员的行动等，但质疑实际效果的声音不绝于耳，奥运将在舆论的强烈反对无法平息的情况下开幕。

据奥组委称，预计有207个国家和地区的约1.1万名选手参加本次大赛。