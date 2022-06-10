小行星“龙宫”沙粒样本中发现23种氨基酸

哈通社/东京/6月10日 —— 据共同社报道，日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）和冈山大学等组成的研究团队在10日出版的《日本学士院纪要》上发表研究成果称，探测器“隼鸟2号”从小行星“龙宫”上带回的沙粒样本中发现了23种被认为是“生命之源”的氨基酸。其中包括鲜味成分谷氨酸。

氨基酸是蛋白质的材料，对于生命而言必不可少。有学说认为，氨基酸是被太空飞来的陨石带到地球。

冈山大学特聘教授中村荣三（物质化学）表示：“虽然还不能说与生命起源直接相关，但应该可成为生命起源相关讨论的基础。”

研究小组分析了从“龙宫”两处地点采集的共16颗沙粒（共约55毫克），从中发现了无法在人体内合成的异亮氨酸和缬氨酸等必要的氨基酸。还有氨基酸曾在地上的陨石中发现，但此次沙粒样本中并未检出。研究还发现沙粒中含有氢、碳等最多70种元素。

氨基酸存在两种构型，被称为“对映异构”，其关系如同人的左右手，此次发现的23种氨基酸也包含了这两种构型。地球的生命几乎只利用了其中之一，今后的分析或许能揭示原因。

此外，研究小组还根据有机物、矿物等沙粒中所含物质及“龙宫”目前的形状探讨了其形成过程。认为含有大量冰的天体因放射性元素衰变产生的热而升温，水增加并与含有物产生反应，形成了各种化合物。之后又与别的天体多次碰撞，碎片的一部分形成了“龙宫”。