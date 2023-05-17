哈中双方签署相互免签证在内的23项重要合作协议

哈通社/西安/5月17日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对中国进行国事访问框架下，双方签署了23项重要文件。

签署的文件如下：

1. 哈萨克斯坦共和国与中华人民共和国国家领导人联合声明；

2. 哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府之间的跨里海国际交通运输线发展问题备忘录；

3. 哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府之间技术经济合作备忘录；

4. 哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府之间产业化与投资合作规划；

5. 哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府之间相互免签证协定；

6. 哈萨克斯坦共和国政府和中华人民共和国政府之间国际公路运输协定；

7. 哈萨克斯坦共和国农业部与中华人民共和国海关总署之间从哈萨克斯坦向中国出口的向日葵、红花、大豆和亚麻籽粕检疫和植物检疫要求议定书；

8. 哈萨克斯坦共和国农业部与中华人民共和国海关总署之间从哈萨克斯坦向中国出口的扁豆和豌豆检疫和植物检疫要求议定书；

9. 哈萨克斯坦共和国农业部与中华人民共和国海关总署之间从哈萨克斯坦向中国出口水产品议定书；

10. 哈萨克斯坦共和国工业和基础设施发展部与中华人民共和国国家发展和改革委员会之间初步联合实施哈萨克斯坦与中国第三条跨境铁路谅解备忘录；

11. 哈萨克斯坦共和国文化和体育部与中华人民共和国文化和旅游部之间的开设文化中心意向备忘录；

12. 哈萨克斯坦共和国贸易和一体化部与中华人民共和国商务部之间的经贸研究领域谅解备忘录；

13. 哈萨克斯坦共和国标准化与计量研究所和中华人民共和国国家标准化管理委员会之间的相互谅解备忘录；

14. 东哈萨克斯坦州州政府和中国天津市人民政府之间在哈萨克斯坦建设«鲁班工坊»协议；

15. 哈萨克斯坦奇姆肯特市与中国西安市之间缔结兄弟城市协议；

16. 北哈萨克斯坦州州政府与中国陕西省之间缔结兄弟关系协议；

17. 阿尔法拉比哈萨克国立大学和西安西北工业大学之间在哈开设分校协议；

18. 哈萨克斯坦共和国能源部与中华人民共和国国家能源局之间的能源领域相互合作备忘录；

19. 哈萨克斯坦共和国能源部与中国石油天然气集团公司之间的扩大哈萨克斯坦-中国战略能源合作框架协议；

20. 哈萨克斯坦共和国技术法规与计量委员会和中华人民共和国国家标准化管理委员会之间的相互合作备忘录；

21. 哈巴尔通讯社和中国中央广播电视总台之间的相互合作备忘录；

22. 阿尔法拉比哈萨克国立大学和中国石油大学之间建立合作协议；

23. 塞弗林哈萨克农业技术大学和中国西北农林大学之间的合作协议。

【编译：小穆】