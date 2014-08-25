日本24岁富翁代孕有16名子女 欲生1000个孩子

哈通社阿斯塔纳电，据央广网援引中国之声《新闻纵横》报道，近日，泰国电视台曝光了位于曼谷市中心的一处"代孕公寓"，泰国警察在此发现了1到6个月不等的9名代孕婴儿。更令人惊讶的是这9名婴儿的父亲竟然是同一个人，是一名来自日本的百万富翁，而它们的母亲则是不同的代孕女性。

这桩离奇的事件隐藏了太多的谜团，引来了海外媒体的争相报道。据了解，同时被披露的还有这位"多产"父亲的年均生产计划，他竟然希望每年都生产十几个孩子，最终的生产目标达到100到1000个孩子。连国际刑警组织，都被这个离奇的案件所吸引，并宣布对此案件展开多国调查。 "我可以说的是，我从没有见过这样的案子。我们正在试图了解，什么样的人要这么多孩子。这是国际刑警组织泰国主管阿披乍•苏里汶亚抛出的疑惑。他说的是目前国际刑警正在调查的泰国"宝贝工厂"现象。据了解，本月初，泰国警方在打击非法代孕的行动当中，于一所公寓中发现9名婴儿和9名保姆。令人惊讶的是，公寓中的9名婴儿外加其他7名婴儿被称有着同一个父亲。据称这个父亲是24岁日本"富二代"名叫重田光时。日本媒体报道，通过从日本发送的DNA样本证实，重田光时据信为这些孩子的生理学父亲。重田光时的亲属还向警方提交了这些孩子的生活状况照片，其中显示有4个孩子从印度经泰国被送入柬埔寨。前新华社驻泰国记者史先振说，商业代孕一直在泰国暗潮涌动。 史先振：据我观察，泰国一直是西方国家不孕不育夫妇寻找代孕母亲的最佳选择地，而商业代孕一直在泰国在暗中进行。据统计，仅是联系代孕的中介在泰国就有大约二十家，其中大部分都是外国人所开，而且每年营业额可以达到40亿泰铢，约合8亿元人民币。泰国的法律也规定，只能由与生物学父母有血缘关系的人担任代孕母亲，并且禁止商业代孕。 据悉泰国当局13日批准一项法律草案，将商业代孕正式列为犯罪。有一家机构名叫新生国全球网络它在泰国、格鲁吉亚和其他国家提供代孕服务。援引这家机构创始人库库纳希维利的话说，就是她的机构为这名日本男子在泰国介绍两名代孕母亲，去年为他生了3个孩子，包括一对双胞胎。时告诉这家代孕服务机构雇员，他想找更多代孕母亲，"希望每年要10到15个孩子"，"最终目标是批量生产100到1000个"。中国医学科学院生物伦理学研究主任翟晓梅指出，这是滥用了人工辅助生殖技术。 翟晓梅：最大问题就是滥用人工辅助生殖剂，同时他可以有这么多的，通过代孕的后代这项技术是一个自然的，人工生殖的不能的时候，这种能力缺失的时候，通过一个人工辅助生殖技术来进行补充，这个没有限制的使用作为一项人工技术，一个社会的一定要有一个控制使用的问题。 除此之外，这种计数式的代孕成果，是否也存在健康风险与伦理悖论？翟晓梅提到 其中人工胚胎移植数量的暗含风险。 翟晓梅：一个代孕母亲在我们国家规定，在胚胎移植时不超过两个。因为跟自然分娩的双胎多胎妊娠过程不一样，这个是人工移植，胚胎移植。多胎妊娠我们说在医学上应该把她看作是人工辅助生殖的并发症，而不是成功的标志，因为在很多医院可能很多处理多胎妊娠，本身代孕的那个母亲，健康上的风险是很大的。 目前据泰国和日本警方人士消息，该男子是以20万泰铢 "借腹生子"。非亲属类的"借腹生子"在泰国不合法，但一些家境贫寒泰国女子加入到了借腹生子的非法行列。对这一起跨国借腹生子的案件，日本著名儿童福祉专家木村真理做出了严厉批评：他说"连续借他人肚子生下十多个孩子是前所未闻，像这样的非法交易对妇女是一种虐待，而且，也把小生命视为物品，有违生命伦理。"中国生物伦理专家翟晓梅也称这种行为是对于代孕母亲的一种"残剥"。 翟晓梅：他造成了对代孕母亲的残剥，剥削和滥用，因为在那个地方便宜，那个地方法律的漏洞很多，法律甚至没有监管，所以他可以随意的在那儿做。第二，他不是出于一个医学原因，代孕母亲本身，也有伦理的问题，做代孕母亲的生孩子，生育的动机变成，生了孩子是为了卖这个孩子，从生育动机上来看，动摇了人类社会的一些根基。