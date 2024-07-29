24-25学年哈高等教育机构公费名额达11.2万 热门专业出炉

公共政策研究所报告，今年的公费申请截止日期为7月24日，今年全国共有186 000名高中毕业生，其中约103 000名学生申请了奖学金，较去年增加了9 000个申请。

根据公费名额申请的中期统计，申请数量最多的前15个专业分别是：

信息技术—11 752份申请 体育教师—5 463份申请 外语教师—4 707份申请 医学—4 023份申请 城市规划、建筑和土木工程—2 705份申请 建筑学—2 528份申请 电气工程和能源学—2 406份申请 哈萨克语和文学教师—2 377份申请 心理学—2 351份申请 生物学及相关科学—2 292份申请 翻译学—2 151份申请 管理学—2 084份申请 电气技术与自动化—1 874份申请 旅游学—1 718份申请 法学—1 697份申请

今年的公费名额分配结果将于8月10日前公布。

此外，2024年首次推出了一种新的奖学金形式，即在全国统一高考（ҰБТ）中取得优异成绩但未获得公费名额考生，其学费的50%由国家支付，并有机会获得全额奖学金。具体来说，在“教育学”和“社会科学、新闻学和信息”方向的专业中，共分配了300个此类奖学金。

除了公费名额，各地区还将通过地方预算提供“行政奖学金”，以提高高等教育的可及性，并培养劳动力市场所需的专业人才。此外，“Serpin”教育计划也提供此类机会，今年在此框架内为农村毕业生分配了3 903个公费名额。

与此同时，未获得公费名额的考生也仍有机会自费就读。

根据科学和高等教育部的数据显示，全国共有120所高等院校。在国立大学，如“教育学”专业一年的学费超过100万坚戈，而在地方大学，相同专业的学费为50万至60万坚戈。

为落实2023-2029年高等教育与科学发展战略，哈萨克斯坦还在积极开设外国大学分校。目前，已有15所外国大学分校在哈运营。

【编译：达娜】