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24-25学年哈高等教育机构公费名额达11.2万 热门专业出炉
（哈萨克国际通讯社讯）2024-2025学年，哈萨克斯坦政府为高等教育机构提供了112 000个公费名额，其中本科公费名额数量接近79 000个，较去年增加了5 000个。
公共政策研究所报告，今年的公费申请截止日期为7月24日，今年全国共有186 000名高中毕业生，其中约103 000名学生申请了奖学金，较去年增加了9 000个申请。
根据公费名额申请的中期统计，申请数量最多的前15个专业分别是：
- 信息技术—11 752份申请
- 体育教师—5 463份申请
- 外语教师—4 707份申请
- 医学—4 023份申请
- 城市规划、建筑和土木工程—2 705份申请
- 建筑学—2 528份申请
- 电气工程和能源学—2 406份申请
- 哈萨克语和文学教师—2 377份申请
- 心理学—2 351份申请
- 生物学及相关科学—2 292份申请
- 翻译学—2 151份申请
- 管理学—2 084份申请
- 电气技术与自动化—1 874份申请
- 旅游学—1 718份申请
- 法学—1 697份申请
今年的公费名额分配结果将于8月10日前公布。
此外，2024年首次推出了一种新的奖学金形式，即在全国统一高考（ҰБТ）中取得优异成绩但未获得公费名额考生，其学费的50%由国家支付，并有机会获得全额奖学金。具体来说，在“教育学”和“社会科学、新闻学和信息”方向的专业中，共分配了300个此类奖学金。
除了公费名额，各地区还将通过地方预算提供“行政奖学金”，以提高高等教育的可及性，并培养劳动力市场所需的专业人才。此外，“Serpin”教育计划也提供此类机会，今年在此框架内为农村毕业生分配了3 903个公费名额。
与此同时，未获得公费名额的考生也仍有机会自费就读。
根据科学和高等教育部的数据显示，全国共有120所高等院校。在国立大学，如“教育学”专业一年的学费超过100万坚戈，而在地方大学，相同专业的学费为50万至60万坚戈。
为落实2023-2029年高等教育与科学发展战略，哈萨克斯坦还在积极开设外国大学分校。目前，已有15所外国大学分校在哈运营。
【编译：达娜】