08:00, 16 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增588例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月16日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增588例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月16日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 121051人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15202 (+44)
阿拉木图市 - 15253 (+42)
奇姆肯特市 - 5292
阿克莫拉州 - 4284(+35)
阿克托别州 - 3412 (+7)
阿拉木图州 - 5374 (+25)
阿特劳州 - 11435 (+14)
东哈州 - 13705 (+197)
江布尔州 - 4258 (+5)
西哈州 - 7499 (+42)
卡拉干达州 - 10821 (+17)
库斯塔奈州 - 4314 (+51)
克孜勒奥尔达州 - 3268
曼格斯套州 - 3416
巴甫洛达尔州 - 5033 (+49)
北哈州 - 5046 (+57)
突厥斯坦州 - 3439 (+3)
【编译：阿拉依】