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过去24小时全国新增602例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月17日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增602例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月17日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 121653人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15235 (+33)
阿拉木图市 - 15289 (+36)
奇姆肯特市 - 5297 (+5）
阿克莫拉州 - 4317 (+33)
阿克托别州 - 3420 (+8)
阿拉木图州 - 5398 (+24)
阿特劳州 - 11449 (+14)
东哈州 - 13926 (+221)
江布尔州 - 4264 (+6)
西哈州 - 7527 (+28)
卡拉干达州 - 10841 (+20)
库斯塔奈州 - 4371 (+57)
克孜勒奥尔达州 - 3269 (+1)
曼格斯套州 - 3416
巴甫洛达尔州 - 5083 (+50)
北哈州 - 5107 (+61)
突厥斯坦州 - 3444 (+5)
【编译：阿拉依】