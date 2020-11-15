09:00, 15 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增630例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月15日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增630例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月15日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 120463人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15158 (+48)
阿拉木图市 - 15211 (+45)
奇姆肯特市 - 5292 (+5)
阿克莫拉州 - 4249(+34)
阿克托别州 - 3405 (+3)
阿拉木图州 - 5349 (+28)
阿特劳州 - 11421 (+12)
东哈州 - 13508 (+236)
江布尔州 - 4253 (+4)
西哈州 - 7457 (+40)
卡拉干达州 - 10804 (+17)
库斯塔奈州 - 4263 (+52)
克孜勒奥尔达州 - 3268
曼格斯套州 - 3416 (+1)
巴甫洛达尔州 - 4984 (+50)
北哈州 - 4989 (+54)
突厥斯坦州 - 3436 (+1)
【编译：阿拉依】