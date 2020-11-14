09:00, 14 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增704例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月14日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增704例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月14日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 119833人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15100 (+86)
阿拉木图市 - 15166 (+77)
奇姆肯特市 - 5287 (+5)
阿克莫拉州 - 4215(+35)
阿克托别州 - 3402 (+7)
阿拉木图州 - 5321 (+20)
阿特劳州 - 11409 (+12)
东哈州 - 13272 (+248)
江布尔州 - 4249 (+6)
西哈州 - 7417 (+35)
卡拉干达州 - 10787 (+17)
库斯塔奈州 - 4211 (+52)
克孜勒奥尔达州 - 3268 (+2)
曼格斯套州 - 3415 (+1)
巴甫洛达尔州 - 4934 (+49)
北哈州 - 4935 (+51)
突厥斯坦州 - 3435 (+1)
【编译：阿拉依】