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    08:24, 13 一月 2021 | GMT +6

    过去24小时全国新增766例新冠确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/1月13日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增766例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    各地区累计（新增情况如下：

    阿拉木图市 - 19858(+111),

    努尔苏丹市 -19449(+114),

    东哈州 - 19358 (+37),

    阿特劳州 - 14539(+73),

    卡拉干达州 - 12531(+39),

    巴甫洛达尔州 - 10028(+48),

    西哈州 - 9712(+43),

    北哈州 - 9291(+54),

    库斯塔奈州 - 8305(+75),

    阿克莫拉州 - 7958(+63),

    阿拉木图州 - 7792(+61),

    奇姆肯特市 -5638(+11),

    江布尔州 - 5174(+10),

    曼格斯套州 - 3825(+15),

    突厥斯坦州 - 3800(+8),

    阿克托别州 -3767(+1),

    克孜勒奥尔达州 -3452(+3).

    截至1月13日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 164 477人。


    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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