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过去24小时全国新增766例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/1月13日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增766例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区累计（新增）情况如下：
阿拉木图市 - 19858(+111),
努尔苏丹市 -19449(+114),
东哈州 - 19358 (+37),
阿特劳州 - 14539(+73),
卡拉干达州 - 12531(+39),
巴甫洛达尔州 - 10028(+48),
西哈州 - 9712(+43),
北哈州 - 9291(+54),
库斯塔奈州 - 8305(+75),
阿克莫拉州 - 7958(+63),
阿拉木图州 - 7792(+61),
奇姆肯特市 -5638(+11),
江布尔州 - 5174(+10),
曼格斯套州 - 3825(+15),
突厥斯坦州 - 3800(+8),
阿克托别州 -3767(+1),
克孜勒奥尔达州 -3452(+3).
截至1月13日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 164 477人。