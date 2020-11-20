08:19, 20 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增791例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月20日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增791例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月20日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 123888人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15448 (+53)
阿拉木图市 - 15458 (+91)
奇姆肯特市 - 5315 (+5）
阿克莫拉州 - 4448 (+48)
阿克托别州 - 3431 (+4)
阿拉木图州 - 5473 (+25)
阿特劳州 - 11496 (+19)
东哈州 - 14650 (+242)
江布尔州 - 4293 (+11)
西哈州 - 7643 (+39)
卡拉干达州 - 10899 (+20)
库斯塔奈州 - 4552 (+63)
克孜勒奥尔达州 - 3274
曼格斯套州 - 3420
巴甫洛达尔州 - 5294 (+85)
北哈州 - 5345 (+85)
突厥斯坦州 - 3449 (+1)