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    09:34, 17 一月 2021 | GMT +6

    过去24小时全国新增978例新冠确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/1月17日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增978例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    各地区新增情况如下（累计确诊病例/新增病例）：

    阿拉木图市 - 20347 (+115),

    努尔苏丹市 - 19895 (+128),

    东哈州 - 19520 (+30),

    阿特劳州 - 14881 (+91),

    卡拉干达州 - 12720 (+57),

    巴甫洛达尔州 - 10418 (+135),

    西哈州 - 9888 (+46),

    北哈州 - 9507 (+54),

    库斯塔奈州 - 8597 (+72),

    阿克莫拉州 - 8242 (+79),

    阿拉木图州 - 8098 (+92),

    奇姆肯特市-5707 (+13),

    江布尔州 - 5247 (+23),

    曼格斯套州- 3869 (+17),

    突厥斯坦州 - 3879 (+16),

    阿克托别州 - 3798 (+7),

    克孜勒奥尔达州- 3483 (+3).

    截至1月17日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 168 096人。

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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