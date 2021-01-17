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过去24小时全国新增978例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/1月17日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增978例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下（累计确诊病例/新增病例）：
阿拉木图市 - 20347 (+115),
努尔苏丹市 - 19895 (+128),
东哈州 - 19520 (+30),
阿特劳州 - 14881 (+91),
卡拉干达州 - 12720 (+57),
巴甫洛达尔州 - 10418 (+135),
西哈州 - 9888 (+46),
北哈州 - 9507 (+54),
库斯塔奈州 - 8597 (+72),
阿克莫拉州 - 8242 (+79),
阿拉木图州 - 8098 (+92),
奇姆肯特市-5707 (+13),
江布尔州 - 5247 (+23),
曼格斯套州- 3869 (+17),
突厥斯坦州 - 3879 (+16),
阿克托别州 - 3798 (+7),
克孜勒奥尔达州- 3483 (+3).
截至1月17日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 168 096人。