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    09:30, 10 八月份 2022 | GMT +6

    过去24小时全国新增COVID-19阳性确诊病例1 650例

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    哈通社/努尔苏丹/8月10日-- 在连续六日的持续下降后，哈萨克斯坦新冠病毒感染者日增数量再度增加。

    据哈萨克斯坦新冠新冠防控跨部门委员会消息，过去24小时，哈萨克斯坦新增经PCR检测确诊的COVID-19病例1 650例。

    此前，8月9日记录的前一日新增病例为1 128为，8日1373例，7日为1988例，6日为2 197例，5日为2 579例，4日为2 792例。

    全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

    努尔苏丹市 - 427,

    阿拉木图市 - 183,

    奇姆肯特市 – 28,

    阿克莫拉州 – 81,

    阿克托别州 – 78,

    阿拉木图州 - 30,

    杰特苏州 - 37,

    阿特劳州 - 48,

    东哈州 - 52,

    阿拜州 - 34,

    江布尔州 - 31,

    西哈州 - 68,

    卡拉干达州 - 200,

    乌勒套州 - 29,

    库斯塔奈州 - 97,

    克孜勒奥尔达州 - 45,

    曼格斯套州 - 31,

    巴甫洛达尔州 - 88,

    北哈州 - 49,

    突厥斯坦州 - 14.

    自2020年COVID-19传入哈萨克斯坦境内至今，全国累计新冠感染病例1 370 983例。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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