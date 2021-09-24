韩国新增2434例新冠确诊病例，创疫情以来最高纪录

哈通社/努尔苏丹/9月24日-- 据韩联社消息，韩国中央灾难安全对策本部第一控制官李基日24日在例行记者会上表示，国内当天新增新冠确诊病例数（2434例）创疫情以来最高，预计短期内这一数字将继续攀升。

李基日表示，新增确诊病例增加的主要原因有中秋假期人口流动量和人际接触频率的增加，以及防疫管控放松等。他还预测，确诊病例数明日将继续增加，而且随着节后回城接受核酸检测人数的增多，确诊数字下周会有进一步增加，非首都圈的确诊病例也很可能增加。

按全国各地每10万人发病率来看，首尔市高达7.2例，其次是仁川4.6例，京畿道4.2例，首都圈平均5.4例。此外，忠清道2.6例、江原道2.5例、庆尚北道1.8例、全罗道1.7例、庆尚南道1.2例、济州道1.1例等。

李基日说，国内德尔塔变异毒株占比已达98.5%，且其具有传播力更强、潜伏期更长、溯源更难等特点。韩国尚未查明感染途径的确诊患者比重约为40%，低于其他国家的70%以上。防疫部门正在综合考虑上述因素开展流调，同时正在研讨运用信息通信技术（ICT）等方案。李基日还呼吁全国上下团结一致共渡难关，出现可疑症状应及时接受检查，并严格遵守戴口罩等防疫守则。

中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱当天也就疫情未来走势表示，尚难预测具体数字，还需就节后走势观察数日后再做判断。他还强调，疫情流行正在加速，当务之急是实现新增病例由升转降。