飞抵哈萨克斯坦的245名国际旅客因无PCR检测证明被隔离

哈通社/努尔苏丹/10月18日--交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍了18日飞抵哈萨克斯坦的国际旅客因无PCR检测证明被隔离的情况。

据交通运输国家首席卫生医师介绍，10月18日凌晨，有14班国际航班飞抵哈萨克斯坦，共有1969名乘客，其中，1724名乘客持有PCR检测证明，245名乘客没有PCR检测证明。

其中：

1）飞抵努尔苏丹市机场的有6班国际航班，共有852名乘客，其中717人持有PCR检测证明，135人没有证明；

2）飞抵阿拉木图市机场的有7班国际航班，共有981名乘客，其中885人持有PCR检测证明，96人没有证明；

3）飞抵奇姆肯特市机场的有1班国际航班，共有136名乘客，其中122人持有PCR检测证明，14人没有证明。

据悉，在飞抵哈萨克斯坦的乘客中，87％的乘客持有PCR检测证明。245名没有冠状病毒PCR检测证明的乘客将在努尔苏丹市、阿拉木图市和奇姆肯特市接受为期2天的隔离，并接受PCR检测。

根据早前报道，昨日有276名国际旅客因无PCR检测证明被隔离。

根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒。

【编译：阿拉依】