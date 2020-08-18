韩国新增246例新冠确诊病例 累计15761例

哈通社/首尔/8月18日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部18日消息，截至当天0时，韩国较前一天0时新增246例感染新型冠状病毒（COVID-19）的确诊病例，累计1.5761万例。

从14日起至今，仅5天全国就出现991例确诊病例，防疫形势十分严峻。新增的246例中社区感染病例235例，境外输入性病例11例。本土疫情主要与首都圈教会群聚性感染事件频发有关，当天新增社区感染病例也主要集中在首都圈。

此外，首尔市某黄金投资企业、IT培训班、软件开发公司、京畿道坡州星巴克、光州市娱乐场所以及釜山市一高中均出现零星感染，预计确诊人数恐进一步增加。

当天新增的11例境外输入性病例中，有6例在入境检疫过程中确诊，5例在入境后隔离期内确诊。从来源地来看，法国2例，菲律宾、巴基斯坦、哈萨克斯坦、美国、墨西哥、智利、几内亚、加蓬、埃塞俄比亚各1例。

另外，当天新增1例死亡病例，累计死亡病例306例。截至当天0时，治愈并解除隔离的病例17例，累计1.3943万例，1521例正在接受治疗。迄今共有169.7042万人接受病毒检测，其中165.6062万人呈阴性，2.5219万人在等待结果。