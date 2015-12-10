我国驻比利时使馆举行独立日24周年招待会

哈通社布鲁塞尔12月10日电 12月9日，为庆祝哈萨克斯坦独立24周年，由我国驻比利时大使馆举办的独立日招待会在布鲁塞尔隆重举行。欧洲议会议员、欧盟委员会、北约组织代表，部分国家驻比利时使节，比利时和卢森堡各界代表，哈萨克侨胞代表以及媒体记者出席活动。

出席招待会的各国宾客对我国独立以来的经济、政治和社会事业的发展给予充分肯定，对我国在国际舞台发挥的作用给予很高的评价，希望哈萨克斯坦在维护地区安全的行动中扮演更加积极的角色。

欧洲议会中亚地区代表团团长依维塔•格里古列向哈萨克斯坦独立日表示热烈祝贺，他衷心祝福哈萨克斯坦人民在经济社会领域取得新的成就，祝福哈萨克斯坦国家繁荣富强，人民幸福安康。

欧盟对外行动署中亚事务负责人托伊沃•克拉尔表示，欧盟与哈萨克斯坦的合作伙伴关系正在不断加深，双方经常就共同关心的问题深入坦率地交换意见。这对于保持和促进双边关系的深入发展，增进欧洲人民与哈萨克斯坦人民之间的友谊发挥了重要作用。欧盟将同哈萨克斯坦签署扩大合作伙伴关系新协议，该协议也将成为欧盟与中亚国家签署的第一份协议，还将成为欧哈关系上升至新的高度和具有战略性意义的见证。

期间，大使馆向与会各界人士赠送了精致纪念品，纳扎尔巴耶夫总统2015国情咨文英文版以及2017阿斯塔纳世博会的宣传资料。（编译：金桥）