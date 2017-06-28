阿巴耶夫：已对恶意网站和非法互联网资源展开24小时全面监控

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 马吉利斯（议会下院）27日召开会议，介绍了《就信息和通讯问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案。信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫介绍了法案主要内容。

阿巴耶夫表示，在成立信息和通讯部时，纳扎尔巴耶夫总统向该部门下达了一系列具体工作任务。其中包括提升国内媒体竞争力、巩固信息空间、落实信息化项目、推进通讯基础设施发展等。为实现这些目标，信息和通讯部展开了一系列措施，其中包括本次会议所介绍的《就信息和通讯问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案。



据阿巴耶夫介绍，新法案内容包括保障公民权益、维护儿童权利及为残障人士提供信息访问保障等。新法案还考虑到将国语广告比重提升至50%以上及在国家机构和组织仅播映国内电视台等事宜。新法案同时旨在立法制止"灰色天线"（未经认证的卫星天线）的传播、推进互联网和高新技术发展等。总体而言，新法案的主要目标是通过采取必要措施从而保障信息安全。



阿巴耶夫表示，新法案同时考虑到解决非法公布残障儿童隐私信息相关问题。若非法公布残障儿童照片或个人资料，自然人罚款数额为5倍月计算指数、法人和小型企业及非商业组织代表罚款数额为25倍月计算指数、中型企业代表罚款数额为50倍月计算指数、大型企业罚款数额为100倍月计算指数。若在一年内再犯，则自然人、法人和小型企业及非商业组织代表将罚款50倍月计算指数、中型企业代表将罚款100倍月计算指数、大型企业代表将罚款200倍月计算指数。



而当谈及"灰色天线"相关问题时，阿巴耶夫表示，安装"灰色天线"的用户不会观看国内电视台，因此会疏忽于国内新闻。由于"灰色天线"未得到任何许可，因此很难通过立法制止其传播。但"灰色天线"工作原理是利用卡片收看电视节目，因此相关部门计划考虑通过这一渠道打击非法销售"灰色天线"活动。所有出售卡片或通过广告宣传其产品的商家将承担相应法律责任。



此外，阿巴耶夫表示，在当今互联网迅速发展的时代，互联网资源也在逐渐增多。甚至有部分人会利用互联网传播他人隐私信息或侵犯他人权利。为此，信息和通讯部展开了24小时全面监控。与此同时，信息和通讯部还考虑限制儿童对部分互联网资源的访问权，禁止非法或恶意内容在互联网上传播。截至目前，信息和通讯部共关闭上千个网站和多个社交平台公共主页。其中包括一些诱导儿童自杀的网站和公共主页。



【编译：昂哈尔】